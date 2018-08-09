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HDP milletvekili adayına terör propagandasından gözaltı

Kayseri'de, aralarında HDP milletvekili adayının da olduğu 4 kişi, terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı.

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HDP milletvekili adayına terör propagandasından gözaltı

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen, aralarında 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri milletvekili adayı K.M'nin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen K.M, A.O, N.Y. ile A.E'nin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

Ekipler, incelemenin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve 186 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden K.M'nin, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Kayseri milletvekili adayı gösterildiği, A.O'nun da HDP'nin diğer adayı Z.O'nun kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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