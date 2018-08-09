Sivas'ta gürültülü araç konvoyuna ceza uygulanacak

Sivas Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte düğün, nişan, asker uğurlama ve çeşitli eğlencelerde oluşturulan konvoy sayılarında son dönemlerde artış meydana geldiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Bu durumun gürültü kirliliği oluşturduğu ifade edilen açıklamada, özellikle yaşlı, hasta ve bebeği olan vatandaşların çıkan gürültü nedeniyle rahatsız olduğu, ayrıca trafikte aksamalar meydana gelmesi nedeniyle şikayetler oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, kamu düzeninin korunması ve toplumun huzur içerisinde yaşamını sürdürmesi amacıyla bu konuda bazı tedbirler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Seyir halindeki araçlardan sarkan veya klakson çalan, egzoz patlatan, maytapla ya da bağırarak gürültü yapan, trafiği olumsuz etkileyen, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde trafik ihlalinde bulunan vatandaşlarımız, trafik ekiplerince kamera çekimiyle tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince haklarında cezai işlem uygulanacaktır."

Kaynak: AA