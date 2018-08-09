TİKA'nın genç gönüllüleri Lübnan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinasyonunda, THY, Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen program kapsamında dün Lübnan'a gelen 13 kişilik öğrenci ekibi, Trablus kentinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri anma programı ve fotoğraf sergisine katıldı.

Lübnan'da geçen ay göreve başlayan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt ile kabul ettiği öğrencilere, 14 yıl önce de yine Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yaptığını belirterek, Lübnan'ın Türkiye için öneminden söz etti.

TİKA organizatörlüğünde küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan öğrenci grubu Lübnan'da 10 gün kalacak. Öğrenciler bu sürede, restorasyon ve izci derneğinin boyanması, Türkiye-Lübnan ilişkileri ile Lübnan'daki Osmanlı eserlerine ilişkin bir sempozyum gibi faaliyetlerde yer alacak.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Nijer, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.

Gittikleri ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarının belirlediği okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanlara tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarına da iştirak edecek.

TİKA, Türkiye'nin şefkat elini uzattığı dünyanın dört bir yanına giderek eşsiz tecrübeler kazanacak gönüllü öğrencilerin, program aracılığıyla küresel gönüllülük bilincine de sahip olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA