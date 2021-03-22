İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Taksiciler müşterilerinin ateşini ölçecek

Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova’ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.

Kısıtlama günlerinde marketler kapatılacak

Kentte, Huzur Sokağı ve Barış Sokağı'nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak. Belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek.

Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise, market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı artırılacak.

Ev ziyaretlerine kısıtlama

Kentte ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Kalabalık tespit edilmesi halinde ceza uygulanacak. Bu denetimlerde personel, yaptırılacak özel kıyafetleri giyecek.