Osmangazi ilçesinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G.'den güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi.

Ancak anne ve kızı, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.’yi maske takmaları yönünde uyardı.

İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamakta direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

"Maske cezası yazacaksanız yazın"

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G, kadın polislere ,“Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım” dedi.

İkna çabası 40 dakika sürdü

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, polis merkezine götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, “Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum” dedi.