Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs gazisi Ramazan Tatlı için Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde askeri tören düzenlendi.

Tatlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı İnlice Belediye Meydanı'na getirildi.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tatlı’nın cenazesi, belde mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kıbrıs gazisi Ramazan Tatlı'nın tabutunun üzerindeki Türk bayrağını ve fotoğrafı oğlu Mahmut Tatlı'ya takdim etti.

Tören sonrası Çuhadar ve beraberindeki heyet, Kıbrıs gazisi Tatlı'nın ailesi, çocukları ile yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Törene, Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, İnlice Belediye Başkanı Abubekir Ümürhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.