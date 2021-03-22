Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum Belediye Başkanı Aşgın'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aşgın, "Yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canıgönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Öte yandan COVID-19 testi pozitif çıkan belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in de tedavisi evlerinde sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs
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