Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan yarınki feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.
Etiketler: Fırtına
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