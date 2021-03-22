Küçükçekmece'deki park soruşturmasında 3 kişinin hapsi istendi
İstanbul'da, yenilenen çocuk parkında terör örgütü PKK'nın sembollerini çağrıştıran görseller kullanıldığı iddiasıyla, 1'i belediye çalışanı 3 kişi hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen Atatürk Çocuk Parkı'nda terör örgütü PKK'nın sembol ve renklerini çağrıştıran görseller kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı.
Küçükçekmece Belediyesi'nin kontrol mühendisi ile yüklenici firmanın şantiye şefi ve peyzaj mimarı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede ihale evrakı, zanlıların yapım sürecine ilişkin ifadeleri ile tanık beyanlarına yer verildi.
Bu süreçteki yazışmalar da delil dosyasına konuldu.
7,5 yıla kadar hapis cezası istendi
3 kişi hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame 34'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Kamuoyunda tepki çeken olayın ardından İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürünü görevden uzaklaştırmıştı.
Parktaki terör örgütünün sembollerine benzeyen görseller de kaldırılmıştı.
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