Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sinop'ta fırtına dev dalgalara neden oldu
Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.
Kentte saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar, sahil kesiminde etkili oldu.
Sert esen rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, bazı bölgelerde yollara kadar taştı.
Dev dalgalar kıyıları dövdü. Balıkçılar denize açılamadı.
Vatandaşlar, sahilde telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.
Etiketler: Fırtına
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