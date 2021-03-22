Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre, Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa en az vaka sayısı görülen iller olarak sıralandı.

Şırnak 100 bin kişide 8,18 vaka oranı ile mavi rengi korumadaki ısrarını ortaya koydu.

Maskeye kameralı takip

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, mavi rengini korumayı vatandaşların duyarlı olmasına bağladıklarını söyledi.

Başıbüyük, tedbirlere dikkat edilmesi konusunda kalabalık caddelerdeki esnafı ziyaret ederek uyardıklarını, kent meydanlarındaki kameralardan da maske kullanım oranlarını takip ettiklerini ifade etti.

"Umarız daha iyi noktalara geleceğiz"

Sağlık Bakanlığı ile yapılan çevrim içi toplantılardan alınan talimatları hızlıca hayata geçirdiklerini dile getiren Başıbüyük, sağlık personelinin gayretlerinin önemine dikkat çekti:

"Bundan sonraki hedefimiz toplumun aşılamasını maksimum düzeye getirerek, vaka çıkışlarının önüne geçmektir. Bu başarı bizi rehavete ve gevşekliğe sürüklemeyecek. Vaka sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Şu an iyi noktadayız, umarız daha iyi noktalara geleceğiz."

Vaka sayısındaki düşüşün korunması hedefleniyor

Vatandaşlardan Mehmet Bilir, salgın ile mücadelede kamu kurumlarının özellikle de Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün iletişim kanallarını sürekli açık bulundurduğunu belirterek, halkın bilgilendirilmesinde çok aktif çalışıldığını dile getirdi.

Şırnak, tedbirler sayesinde sağlanan bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.