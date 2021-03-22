Esenyurt'ta kar maskesi takıp ellerine pompalı tüfek alan şüpheliler, alacaklı oldukları adamı kovalamaya başladı. Peşindeki saldırganları fark eden adam, sokak üzerinde bir fotoğrafçıya sığınırken, iş yeri sahibi dışarı kaçtı.

Kaçan kişiyi gören saldırganlar, dükkandan içeri girerek bir el ateş edip otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan kişi bacağından yaralandı

Dükkanına dönen iş yeri sahibi, kaçan kişinin bacağından yaralı olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Şüpheliler yakalandı

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaların ardından kar maskeli saldırganlar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.