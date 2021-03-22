Alacaklı oldukları kişiyi pompalı tüfekle kovaladılar
İstanbul'da 2 kişi pompalı tüfekle kovaladıkları adamı bir fotoğraf dükkanına sığındığı anda yakalayarak, bacağından yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta kar maskesi takıp ellerine pompalı tüfek alan şüpheliler, alacaklı oldukları adamı kovalamaya başladı. Peşindeki saldırganları fark eden adam, sokak üzerinde bir fotoğrafçıya sığınırken, iş yeri sahibi dışarı kaçtı.
Kaçan kişiyi gören saldırganlar, dükkandan içeri girerek bir el ateş edip otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Kaçan kişi bacağından yaralandı
Dükkanına dönen iş yeri sahibi, kaçan kişinin bacağından yaralı olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Şüpheliler yakalandı
Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaların ardından kar maskeli saldırganlar, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.
- 15:15
- 15:12
- 15:00
- 15:08
- 15:09