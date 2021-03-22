Bursa-İzmir kara yolunda Kazım Aydın yönetimindeki otomobil, ters yöne girerek, Bursa istikametinde ilerlemeye başladı. Otomobil, karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

Sürücü Kazım Aydın sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Ali A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.K. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ağır yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.