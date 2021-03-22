Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
Ankara'da sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı bölgelere dolu yağdı.
Başkentte gün boyu etkili olan sağanak öğleden sonra bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmur bir anda doluya dönüştü
Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü. Ani yağış sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kuğulu alt geçidini su bastı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda yer alan Kuğulu alt geçidini su bastı.
Yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekipleri müdahale ederken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Apartmana yıldırım isabet etti
Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.
Binadaki bazı pencerelerin camları kırıldı, elektrik panosu patladı, son katın tavanında çatlak oluştu.
Haftasonuna kadar yağışlar devam edecek
Meteorolojiye göre Başkent'te yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.
Çarşamba ve Perşembe günü ise Ankara’da kar yağışı da bekleniyor.