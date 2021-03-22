Başkentte gün boyu etkili olan sağanak öğleden sonra bazı bölgelerde dolu yağışı ile etkisini gösterdi. Meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur bir anda doluya dönüştü

Cadde ve sokaklar doluyla birlikte beyaza büründü. Ani yağış sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kuğulu alt geçidini su bastı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda yer alan Kuğulu alt geçidini su bastı.

Yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekipleri müdahale ederken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Apartmana yıldırım isabet etti

Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Binadaki bazı pencerelerin camları kırıldı, elektrik panosu patladı, son katın tavanında çatlak oluştu.

Haftasonuna kadar yağışlar devam edecek

Meteorolojiye göre Başkent'te yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

Çarşamba ve Perşembe günü ise Ankara’da kar yağışı da bekleniyor.