Fener Caddesi'nde dün gece meydana gelen kaza sonrası kağıt toplayıcısının, çarpıştığı kamyonetteki kişiler tarafından darbedildiği ve motosikletinin yakıldığı anlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin motosiklete iki kere çarpma anı, üç kişinin kağıt toplayıcısını darbedip, motosikletiyle atıkların tutuşturulması yer alıyor.

Kağıt toplayıcısının hayati tehlikesi bulunuyor

Antalya'da dün gece saatlerinde, kamyonet sürücüsü Ömer B. ile araçta bulunan Ali R. ve Haktan Ç, kağıt toplayıcısını darbetmişti.

Kamyonetle motosiklete zarar verip, arkasındaki kağıtları da çakmakla yakan şüphelilerden Ömer B. ve Ali. R. kovalamaca sonucu yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yaralanan kağıt toplayıcısının ise hayati tehlikesi olduğu bildirilmişti.