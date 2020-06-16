Vakaların bitmesine yakın tekrar arttığını belirten İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, “Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesmeye başladık. Gerekirse en sıkı tedbirleri alacağız” dedi.

İnegöl'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe protokolü, önlemleri artırdı.

Maske takmayan 40 kişiye 15 bin lira ceza

İlçede artan koronavirüs vakaları sebebiyle, dün bir araya gelen İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşları uyardı.

[Fotoğraf: DHA]

Alınan tedbirleri daha da sıkılaştıracaklarını belirten Kaymakam Görücü, ilçedeki vatandaşların bazılarının maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını belirterek, “Artık maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesiyoruz” dedi.

Bu kararlardan sonra denetimlerini arttıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye, 392’şer TL’den toplamda 15 bin 680 TL ceza kesti.

"Her şeyi artık hayatımızda yeni normale göre ayarlamamız lazım"

Toplantının ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Toplantıda ilçemizin koronavirüs durumunu değerlendirdik. Özellikle normalleşme süreciyle beraber ilçemizdeki vaka sayılarında artış var. Bu artışı biz genelde vatandaşımızın tedbirleri gevşetmesinden, normalleşme sürecinin aslında yanlış anlamalarında, yani bu yeni normali vatandaşımızın tam olarak uygulamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü eski normalimiz yok. Her şeyi artık hayatımızda yeni normale göre ayarlamamız lazım. Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maskesini çene de ya da alt dudağında kullanması, maske kullanmamakla eş değer olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve şu anda elimizde kalan tek silah maske ve sosyal mesafeyi korumak” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Hafta sonundan itibaren vaka sayımız arttı"

Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda artış olduğunu söyleyen Kaymakam Görücü, “Biz tam vaka bitti derken yine arttı. Hemşerilerimiz normalleşmeyi, eski düzeni sandı. Hafta sonundan itibaren vaka sayımız arttı. Yeni bir yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım. Hemşerilerimiz şunu unutmasın ki, ‘bana bir şey olmaz’ demek doğru bir yaklaşım değildir. Gerekirse en sıkı tedbirleri alacağız” şeklinde konuştu.