Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsalında düzenlenen operasyonda 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör ve 222 fişek, seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, ateşleme anahtarı ve 30'lu pil bloku bulundu.
Etiketler: hakkari haber Terör örgütü PKKSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 14:25
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