Haber Giriş: Kaynak: AA
Gercüş'te bir bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir bina karantinaya alındı.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Akyar köyündeki bir binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdığı ifade edildi.
Açıklamada, karantinaya alınan adreste başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alındığı kaydedildi.
Etiketler: karantina Gercüş KaymakamlığıSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:02
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