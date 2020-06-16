Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 288'inci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını söyledi.

"Devletimizin şefkatli eline sığın"

Evde engelli çocuğuna baktığından, sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getiren Elhaman, "Oğlum, eğer beni duyuyorsan gel. Baban ile perişan haldeyiz. Kardeşlerinle seni bekliyoruz. Ne olursa olsun gel, devletimizin şefkatli eline sığın. Hiçbir şekilde ceza almayacaksın" dedi.

Elhaman, şöyle konuştu:

"HDP, çocukları kandırıyor dağa götürüyor. Gençlere sesleniyorum: HDP'ye kanmasınlar. Çocuklar kandırılıyor, götürüyorlar. Oğlumu da kandırmışlar. Nerede olursa olsun, evladımı bekliyorum. Oğlumu çok özledim. Dayanamıyorum artık. Ne yediğimizden ne de içtiğimizden bir şey anlayamıyoruz. Odasına gidiyorum, elbiselerine bakıyorum ağlıyorum."

"Gelin devletinize teslim olun"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine, çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için 288 gündür eyleme devam ettiklerini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"288 gündür, bu halkın çocuğunu çalan partinin önündeyiz. HDP milletvekilleri, yöneticileri maalesef bizi görmemezlikten geliyorlar. Parti binasına ön kapıdan geliyor, arka kapıdan çıkıyorlar. Bir suçlu gibi. Siz hani Kürt'ü temsil ediyordunuz, niye buraya gelmiyorsunuz? Hepimizin burada tek amacı var, çocuklarımızı istiyoruz. Maalesef, bu HDP, 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyor ve o çocukları dağda ölüme mahkum ettiriyor. Bu çocukların ailelerini de kendi kapılarının önünde ölüme mahkum ettiriyor."