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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Erzincan'da Sinan Özmen yönetimindeki otomobil ile Yusuf Çobanoğlu idaresindeki otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ Köy Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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