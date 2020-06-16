Erzincan'da Sinan Özmen yönetimindeki otomobil ile Yusuf Çobanoğlu idaresindeki otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ Köy Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.