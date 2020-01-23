Kimi İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi, kimi "özür dilerim" yazılı pasta gönderdi, kimi de Kızılay meydanında 200 gül dağıtmak zorunda kaldı.

Anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden böyle çözüldü. Uzlaştırma sisteminde 2019 yılında 240 bine yakın dosya karara bağlandı. Sistem, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Basit suçlarda şüpheli ve şikayetçi uzlaştırmacı nezaretinde buluşuyor. Üstelik bu süreçte her iki taraf da herhangi bir ücret ödemiyor.

"Sistemin nasıl işlediğini anlatır, hak ve yükümlülüklerini hatırlatır"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, uzlaştırma sistemiyle ilgili şunları söyledi:

"Uzlaştırmacımız öncelikle suçun taraflarıyla iletişime geçer. Sistemin nasıl işlediğini anlatır, hak ve yükümlülüklerini hatırlatır. Uzlaşma teklif eder. Beyanları her iki tarafında olması halinde uzlaştırma tutanağı imzalatarak uzlaştırma bürosuna tevdi eder."

Peki, her suç bu kapsama giriyor mu? Moğul, kasten yaralama, basit hırsızlık, hakaret, tehdit, basit dolandırıcılık gibi suçların uzlaştırma kapsamında olduğunu anlattı.

İstiklal Marşı ezberleme, akülü sandalye bağışı...

Uzlaştırma sisteminde kimi zaman bir tarafın özür dilemesi ile dosya kapanıyor; kimi zaman ise ilginç talepler geliyor.

Moğul, "Mağdur özür de isteyebilir. Vakıfa, derneğe bağış yapılması, kamu kurumunda çalışmasını isteyerek de uzlaşma sağlamak isteyebilir. İstiklal Marşı ezberleme, kitap okuyup özet çıkarma, akülü sandalye bağışı gibi talepler örnek gösterilebilir" dedi.

Şüpheliler, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde ceza almaktan kurtuluyor. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer masraflar devlet tarafından karşılanıyor. Uzlaşmanın olumlu sonuçlanması halinde şüpheliden de herhangi ücret talep edilmiyor.

Kaynak: TRT Haber