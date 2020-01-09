Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, V.E'nin Nurullah Genç'in Yağmur şiirini, A.Ç'nin de İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul ettiklerini açıkladı.

Suça sürüklenen çocuk V.E ve A.Ç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na giderek, müşteki vekilinin talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. haklarındaki davaların düşürülmesine karar verildi.

Kaynak: AA