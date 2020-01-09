Türkiye
Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu09 Ocak 2020 Perşembe 19:42 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 19:53
Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8’e yükseldi.
Kaynak: TRT Haber
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