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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı09 Ocak 2020 Perşembe 19:21 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 19:24
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Kayseri Jandarma Komutanlığı]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiklerini belirledi.
Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmanın bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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