Türkiye
Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı09 Ocak 2020 Perşembe 19:08 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 20:16
Nemrut Dağı'ndaki krater golü çevresinde bulunan yaban hayvanlarına yem bırakmak için bölgeye giden ve mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Milli Parklar Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Nemrut Dağı'ndaki krater gölüne çıktı.
Burada yaşayan yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yiyecek bırakan 5 kişi, dönüş yolunda mahsur kaldı.
Bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 6 saat mahsur kalan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 5 kişilik ekibin kurtarıldığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber