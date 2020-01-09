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"FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası görülmeye başlandı09 Ocak 2020 Perşembe 18:49 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:56
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün İstanbul'da saklanmasına yardım edenlere yönelik açılan davanın görülmesine başlandı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay, Alper Karabulut katıldı.
Sanık Rüştü Karakaya ise kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.
Sanıklar kimlik tespitlerinin ardından sırayla savunma yaptı.
Gizli tanık "Aksiyon" da SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.
Taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 25 Mart'a erteledi.
Davada 1'i firari 5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Kaynak: TRT Haber