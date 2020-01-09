Türkiye

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

09 Ocak 2020 Perşembe 17:47 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 17:49

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti. Hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]