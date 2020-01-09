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Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü09 Ocak 2020 Perşembe 17:47 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 17:49
Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti. Hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen 54 yaşındaki Ramazan Gök yaşamını yitirdi.
Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.
Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ısparta endoskopi hastane Isparta Şehir Hastanesi