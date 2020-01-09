Kesintisiz enerji için bir buçuk metre karda çalışıyorlar09 Ocak 2020 Perşembe 17:20 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 18:08
Bursa Uludağ'da elektrik hatlarının bakımı ekiplerin özverili çalışması ile sağlanıyor.
Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aşarken, beyazın hakim olduğu çam ormanları eşsiz bir manzaraya büründü.
Ziyaretçilerin arttığı Uludağ'da, otellerde yer kalmadı. Elektrik dağıtım ekipleri, tesislerin enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması için 7 gün 24 saat çalışıyor.
Kar kalınlığının artması ile pek çok noktaya araçla ulaşılamıyor. Ekipler arızalı noktalara yürüyerek gidiyor ve direklerde temizleme çalışmaları yapıyor.
İşletme Müdürü Emir İrgören, "Ekiplerimiz olası arızaları önleme noktasında termal kamera ve izolasyon test cihazları ile tespit yapmakta ve olası arızaları oluşmadan önleme noktasında çalışmaktadırlar." dedi.
Uludağ'da yaklaşık 100 elektrik diğerine düzenli bakım yapılıyor.
Haber: Ferhat Özkaner
Kamera: Mustafa Tuncal