Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aşarken, beyazın hakim olduğu çam ormanları eşsiz bir manzaraya büründü.

Ziyaretçilerin arttığı Uludağ'da, otellerde yer kalmadı. Elektrik dağıtım ekipleri, tesislerin enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Kar kalınlığının artması ile pek çok noktaya araçla ulaşılamıyor. Ekipler arızalı noktalara yürüyerek gidiyor ve direklerde temizleme çalışmaları yapıyor.

İşletme Müdürü Emir İrgören, "Ekiplerimiz olası arızaları önleme noktasında termal kamera ve izolasyon test cihazları ile tespit yapmakta ve olası arızaları oluşmadan önleme noktasında çalışmaktadırlar." dedi.

Uludağ'da yaklaşık 100 elektrik diğerine düzenli bakım yapılıyor.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncal