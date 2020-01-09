Yüzlerce sikke, onlarca ikona ve taş levha…

Eserler bir müzeden değil, polisin yaptığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonundan.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Üsküdar Silahtar Abdurrahman Ağa Camii'nden 2 levha çalan zanlının peşine düştü. Kısa sürede yakalanan zanlı, daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser yakalandı. Detayları @trthaber muhabiri Enes Babacan aktardı. pic.twitter.com/jOYmvPCNR1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2020

Ancak şüpheli, polislerin takibindeydi. Gittiği adresler belirlendi ve operasyonun düğmesine basıldı. Ekipler, Şişli’de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis kamerası da o anlarda kayıttaydı.

[Fotoğraf: AA]

Yurt dışına kaçırılacaktı

Aramalarda, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulundu. Meryem Ana, Çocuk İsa ile Havarilerin resmedildiği ikonalar ile Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanların da yer aldığı bin 134 eser ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelinin tarihi eserleri müzayede salonlarına satacağı belirlendi.

Emniyette sergilenen tarihi eserler, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

Haber: Enes Babacan

Kamera: Hayrettin Kavi