Ev hanımları emekli olabilecek mi? Meclis’e getirilen yasa tasarısı ev hanımlarına emeklilik yolunun açıklamasını içeriyor. Tasarı hayata geçerse, belirli şartları taşıyan ev hanımları emekli olabilecek.

Ev hanımlarına borçlanarak emekli olma yolu açılıyor

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için hangi şartlar gerekiyor?

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

Kanun teklifi kabul edilirse 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarına emekli olma yolu açılıyor. Kanun teklifinde bu şartları sağlayan ev hanımları en az 7200 gün borçlanarak emekli olabilecek.

Kaynak: TRT Haber