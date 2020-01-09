Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar09 Ocak 2020 Perşembe 11:15 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 11:38
Altında yükseliş sürüyor. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 9 Ocak 2020 altındaki son fiyatları derledik.
Analistler, azalan jeopolitik risklerin güvenli liman varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu ancak ABD veya İran'ın konuya ilişkin açıklamalarının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini belirtiyor.
Bugün, 24 ayar külçe altının gram fiyatı 302,42 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.031,00 liradan işlem görüyor. İşte altında son durum...
Gram altın fiyatı
Alış: 302,25
Satış: 302,42
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 483,60 TL
Satış: 494,46 TL
Altın/Ons
Alış: 1.560,45 dolar
Satış: 1.560,64 dolar
Yarım altın fiyatı
Alış: 964,19 TL
Satış: 988,92 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 2.001 TL
Satış: 2.031 TL
Kaynak: TRT Haber