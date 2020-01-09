Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar

09 Ocak 2020 Perşembe 11:15 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 11:38

Altında yükseliş sürüyor. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? 9 Ocak 2020 altındaki son fiyatları derledik.