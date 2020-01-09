Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar

09 Ocak 2020 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:21

TİM Başkanı Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA ]