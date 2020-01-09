Ekonomi
TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar09 Ocak 2020 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:21
TİM Başkanı Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'nda soruları yanıtlıyor.
Gülle, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar. Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz" dedi.
Kaynak: AA
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