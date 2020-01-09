Afyonkarahisar'da mermer makineleri üreten Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı.

Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kamyonla 30 ton yük taşınabiliyor.

Aracın çok güçlü olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kamyonu üretmeyi başaran Demirel ise, "Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk." diye konuştu.

"Türkiye'de üretilmeyen ve önemli bir pazarı olan bir araç"

Geçtiğimiz günlerde "Deve"yi inceleyen ve test eden Varank, gazetecilere, Afyonkarahisar'ın çok önemli bir tarım şehri olduğunu, turizmde de Türkiye'nin göz bebeği olmaya başladığını söyledi.

Kaya kamyonunun 30 ton yük taşıyabildiğini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'de üretilmeyen ve önemli bir pazarı olan bir araç. Ülkemizin de tamamen ithal ettiği araçlar. Bu firmamız, bu ürettiği ilk araçla bundan sonra seri üretime geçecek. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Nasıl faydamız dokunabilir, bu araçları Türkiye'de nasıl yaygınlaştırabiliriz, kendileriyle görüştük. Aracı da kullanma fırsatım oldu. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz, sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Gördüğünüz gibi bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. "

Kaynak: AA