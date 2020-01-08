Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı törenle hizmete açıldı.

TürkAkım doğal gaz boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki 2 hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek. Bu sayede Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacak.

Bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım

Hattın Türkiye'deki kara kısmı Bulgaristan sınırında son buluyor. TürkAkım yoluna Bulgaristan ve diğer ülkelerin açtığı boru hatlarıyla devam edecek. Rus gazı Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşacak.

TürkAkım'ın devreye girmesiyle ile Türkiye, bölgenin enerji koridoru olmak için önemli bir adım daha atmış oldu.

Karadeniz'in altından Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattı. Rus gazını Avrupa'ya ulaştıracak olan bu stratejik hat, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin önemli kilometre taşlarından biri.

Proje ilk kez 2014'te duyuruldu. Türkiye ve Rusya'nın milli gaz şirketleri mutabakat anlaşması imzaladı. Hükümetler arası anlaşma ise 10 Ekim 2016 tarihindeydi.

Karadeniz'in derin sularında bir ilk

Boru hattının deniz kısmı, Rusya'nın Anapa kentinden başladı. Rus gazının Avrupa'ya ulaşan kapısı için Karadeniz'in altından yer yer 2 bin 200 metreye varan derinliklere borular döşendi.

Uzunluğu 477, genişliği ise 124 metre. Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit. TürkAkım'ın deniz altı boru hattını döşedi. Karadeniz'in derin sularında bir ilke imza attı. Bir günde 6,33 kilometreye kadar hattı döşemeyi başardı. Bu rakam aynı zamanda bir dünya rekoruydu.

31,5 milyar metreküp doğal gaz her yıl Türkiye'ye gelecek

Hattın Türkiye'de denizden çıkış noktası Kırklareli Kıyıköy. Proje 1,5 yıllık inşa sürecinin ardından gaz akışına hazır duruma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla yapılan törende gaz akışı başladı. 31,5 milyar metreküp doğal gaz her yıl Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber