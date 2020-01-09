Ekonomi
Bakan Albayrak'tan çiftçiye yapılandırma müjdesi09 Ocak 2020 Perşembe 12:01 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 12:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tarımsal faaliyeti devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirileceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde devam eden üreticilere müjde geldi.
Albayrak, ödemelerinde sorun yaşayan ve tüm tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirdiklerini belirterek, "Çiftçilerimiz Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için yüzde 9 faiz ile 5 yıla kadar yeniden vadelendirebilekler." dedi.
Kaynak: TRT Haber
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