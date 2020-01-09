Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde devam eden üreticilere müjde geldi.

Albayrak, ödemelerinde sorun yaşayan ve tüm tarımsal faaliyetlerine devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirdiklerini belirterek, "Çiftçilerimiz Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için yüzde 9 faiz ile 5 yıla kadar yeniden vadelendirebilekler." dedi.

Kaynak: TRT Haber