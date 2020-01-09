Otomobili ile Yozgat Merkez Köseoğlu Mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunun araç yıkama bölümüne giden ve aracının el frenini çekmeden park eden ve araçtan inen sürücü, bir anda otomobilinin geri geri gittiğini gördü.

Otomobilinin peşinden metrelerce koşan sürücü otomobili durdurmayı başarmadı.

Otomobil Yozgat şehir merkezinden geçen E- 88 karayolu refujuna kadar yaklaşık 50 metre geri geri gitti, refuja çarparak durabildi. Anayolda o esnada başka bir aracın geçmemesi olası kazayı önledi.

Otomobil sürücüsü yolun ortasında duran aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber