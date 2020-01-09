Türkiye
Otobüs şoförü baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi09 Ocak 2020 Perşembe 14:19 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 14:26
Bingöl'de bir halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi.
Bingöl'de Merkez-Simani Mahallesi hattında çalışan halk otobüsü şoförü Yunus Arslan, yolculardan birinin baygınlık geçirmesi üzerine güzergahtan çıktı, rotasını hastaneye çevirdi.
Bu sırada diğer yolcular baygınlık geçiren yolcuyla ilgilenirken otobüs şoförü Arslan, birkaç dakika içinde hastaneye yetişti.
Yolcuların müdahalesiyle ayağa kalkan genç adam hastaneye girdi, otobüs şoförünün yapmış olduğu örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: TRT Haber
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