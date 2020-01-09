Bingöl'de Merkez-Simani Mahallesi hattında çalışan halk otobüsü şoförü Yunus Arslan, yolculardan birinin baygınlık geçirmesi üzerine güzergahtan çıktı, rotasını hastaneye çevirdi.

Bu sırada diğer yolcular baygınlık geçiren yolcuyla ilgilenirken otobüs şoförü Arslan, birkaç dakika içinde hastaneye yetişti.

Yolcuların müdahalesiyle ayağa kalkan genç adam hastaneye girdi, otobüs şoförünün yapmış olduğu örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: TRT Haber