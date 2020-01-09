Minbere 2 kişi birlikte çıkıyor, din görevlisi hutbeyi okurken diğeri onun söylediklerini işaret diline çeviriyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Sahil Büyük Cami'de, cuma hutbeleri 2015'ten beri işitme engellilerin de anladığı şekilde okunuyor.

Caminin imam hatibi Ahmet Özay, "Hutbe ile birlikte kendilerine değer verildiğini farkına varıyorlar ve bizlere karşı bir samimi bir ortam oluşuyor" dedi.

Cuma namazına her hafta 50'den fazla işitme engelli katılıyor. İşaret diliyle verilen hutbe, ilçedeki işitme engellilerin bir araya gelerek kaynaşmasını da sağlıyor.

Cemaat işaret diliyle hutbe anlatımının Türkiye genelinde de yaygınlaşmasını istiyor

Kaynak: TRT Haber