Rusya'nın en büyük kompresörleri pompalıyor. Rus doğalgazı, Karadeniz'i uçtan uca katediyor.

TürkAkım boru hattı projesinin önemli ayaklarından biri, Kırklareli'ndeki Kıyıköy Alım Terminali. Terminal binasının inşaatını bir Türk firması yaptı. Bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği inşaat 1,5 yılda tamamlandı. Projenin mühendislik ve malzeme üretiminde yerlilikte yüzde 98'e ulaşıldı.

Elektronik sistemlerle donatılmış Kıyıköy Alım Terminali, komuta merkezinden kontrol ediliyor. Tesise 2 ayrı hattan gaz akışı gerçekleşiyor.

15 milyon hanenin yıllık enerji talebini karşılayabilecek

Her bir hattın uzunluğu 935 kilometre. Rusya'nın Anapa kentinden gönderilen gazın, Kıyıköy'de sıcaklık, basınç ve akışı ölçülüyor. Gazın bir bölümü, Lüleburgaz yakınlarında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanıyor.

Böylelikle 15,75 milyar metreküp gaz, Rusya'dan Türkiye'ye doğrudan ulaşıyor.

Kıyıköy çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Her 30 metrede bir güvenlik kameraları yerleştirildi. Bunların yanı sıra güvenlik görevlileri de bölgede devriye atıyor.

Gazın diğer bölümü ise Balkanlar ve Avrupa'ya gönderiliyor. Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan hattını takip eden TürkAkım'ının Avrupa ayağı peyderpey devreye girecek.

Yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesi ile TürkAkım, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebini karşılayabilecek.

Haber: Hüseyin Günay

Kamera: Faruk Ölge