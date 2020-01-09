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Adana'da çığ altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı09 Ocak 2020 Perşembe 13:29 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 13:42
Adana'da çığ altında kalan Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Adana Valiliği, Pozantı ilçesi Çatalsınır mevkisinde meydana gelen çığ düşmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.
1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu olayda kayıp olan Veli Bektaş'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: TRT Haber
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