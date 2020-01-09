Adana Valiliği, Pozantı ilçesi Çatalsınır mevkisinde meydana gelen çığ düşmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu olayda kayıp olan Veli Bektaş'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: TRT Haber