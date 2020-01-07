Türkiye
Adana'da çığ felaketi07 Ocak 2020 Salı 20:22 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 20:45
Adana'nın Pozantı ilçesi Armutoluğu yaylasında çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayıp.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Pozantı ilçesi Armutoluğu yaylasında yoğun kar yağışı sonrası çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Açıklamada, Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını aralaksız sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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