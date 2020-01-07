Türkiye

Adana'da çığ felaketi

07 Ocak 2020 Salı 20:22 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 20:45

Adana'nın Pozantı ilçesi Armutoluğu yaylasında çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayıp.