Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Örki, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm Bakanımıza, Pamukkale ve Karahayıt ile ilgili taleplerimizi ilettik. Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptık. Milyarlarca liraya mal olacak bu projenin sezona yetiştirilmesi de gündemde. Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka gündüzü bir başka güzel olacak. Turizmi canlandırmasını ümit ettiğimiz bu çalışmanın yanında sokak sağlıklaştırmasını da önemsiyoruz. Bu konularda Bakanlığımızdan destekler istedik."

Örki, turizm yolu olarak bilinen yolun, 1,5 milyon liralık bütçe ile sıcak asfalta kaplanması için görüşmeler yaptıklarını da belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Denizli ziyaretlerinde önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Örki, şunları kaydetti:

"Bu görüşmelerden sonra Bakanlığa giderek taleplerimizi detaylı bir şekilde ilettik. İlçemizde kullanılmak üzere 5 milyon liralık hibe kararı alındı. Bunun yanında 65 milyon tasarruf yaptığımız çöp kamyonlarının alımından sonra bu konuda kalan birkaç eksik aracımız vardı. Bununla ilgili olarak yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1,5 milyon lira hibe sözü aldık. İnşallah 1 ay içinde gerekli olan araçları alarak hizmete sunacağız."

Termal turizm merkezlerinden Karahayıt'ın fay hattı üzerinde bulunan düzensiz yapılara sahip olduğunu da kaydeden Örki, "Bu bölge ile ilgili kentsel dönüşüm planlaması var. Karahayıt’ın termal turizm konusundaki özelliğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası mimarlarla çalışarak kentsel dönüşüm ile Karahayıt'ı dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Fay kırığının bulunduğu alanları da rekreasyon alanı olarak düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA