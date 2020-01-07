Maaşını düşük gösterme suçlamasıyla Japonya'da ev hapsine mahkum edilen eski Nissan CEO'su Carlos Goshn, 26 kamerayla izlenen ve 3 güvenlik görevlisinin nöbet tuttuğu evden çıkarak, ülkeyi terk etti. Rotası önce İstanbul, ardından Beyrut oldu.

TRT HABER Eski Nissan CEO'su Carlos Goshn'un kaçış hikayesine dair yeni detaylara ulaştı.

İddialara göre; eski CEO, 26 kamera ve 3 güvenlik görevlisi tarafından izlenen evinden, Japonya'daki işbirlikçilerinin yardımıyla çıktı. Ardından 506 kilometre uzaklıktaki Osaka kentinde bulunan Kansai Havalimanı'na gitti.

Jetin Madagaskar Devlet Başkanı ve ailesini Dubai'ye götürdüğü öne sürüldü

Kayıtlara göre; özel jet 26 Aralık günü sabah 13:36'da İstanbul'dan Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya uçtu.

2 gün boyunca Uluslararası İvato Havalimanı'nda bekledikten sonra, 28 Aralık'ta yerel saatle 11.10'da Dubai'ye gitmek üzere havalandı. İşte bu uçuşta, Madagaskar Devlet Başkanı ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 yolcuyu taşıdı.

Özel jet, yolcularını Dubai'de indirdikten sonra kaçış eylemiyle ilgili iddiaların odağında olan 2 Amerikalıyı da alarak, akşam 20:38'de Osaka'ya doğru havalandı.

1 gün sonra yani 29 Aralık günü Eski CEO Goshn'u alarak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 30 Aralık'ın ilk saatlerinde de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada kendisini bekleyen bir diğer uçağa geçti ve Beyrut'un yolunu tuttu.

Gözaltına alınan O.K. ile Lübnanlı iş ortağı aracılığıyla irtibat kuruldu

TRT HABER'in ulaştığı bir başka detay, soruşturmada gözaltına alınan operasyon müdürü O.K.'nın Goshn'un işbirlikçileriyle nasıl irtibat kurduğuna dair.

İddialara göre Goshn'un kaçışını organize edenler; tehdit edildiğini öne süren operasyon müdürü O.K. ile Lübnan'daki yabancı ortağı üzerinden temasa geçti.

Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılık, eski CEO Carlos Goshn'un Japonya'dan İstanbul'a gelirken içinde saklandığı öne sürülen 2 büyük kutuya da el koydu. Kutu özellikle parmak izi açısından önem taşıyordu. Ancak bu kutulardan bir tanesinin şaşırtma amaçlı kullanıldığı ve boş olarak taşındığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli kişilerin geçmişe dönük hesap hareketleri incelenmeye devam ediyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kameraman: Deniz Kahraman