Şiddetli fırtına, su baskınları, yoğun kar yağışı...

Türkiye, yeni haftaya bu manzaralarla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul ve Mersin olmak üzere pek çok il için turuncu ve kırmızı uyarıda bulundu.

Hava Tahmini Uzmanı İlker Koç, bu renklerin ne anlama geldiğini anlattı:

"Kırmızı renk kodu ile ifade ettiğimiz uyarılarda beklenilen meteorolojik hadise çok büyük tehlike arz ettiğinden vatandaşlarımızın ilgililerin çok dikkatli tedbirli olmalar gerektiğini ifade ediyoruz. Turuncu kod uyarısında ise, yine meteorolojik hadisenin tehlike arz ettiğini ifade ettiğini arz ediyoruz. Ancak kırmızının şiddeti biraz daha fazla."

"Çarşamba yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz söz konusu"

Uzmanlar, Mersin'de yaşayanları su baskınlarına karşı uyardı. Koç, Mersin ili ve ilçeleri için metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış beklentileri olduğu için vatandaşları kırmızı kod ile uyardıklarını söyledi.

İstanbul'daki kuvvetli poyraz ve sağanak çarşamba gününden itibaren azalacak.

İlker Koç, "Çarşamba yurdun büyük bölümünde yağış beklentimiz söz konusu. Alçak basınç merkezinin cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesini hafta sonu dahil yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentimiz olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Ankara'da çarşamba günü karla karışık yağmur etkili olacak. Perşembe ve cuma günü ise yağış beklentisi yok.

Kaynak: TRT Haber