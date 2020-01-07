Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan duyuruya göre, uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkileri ile topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek için öğrencilere yönelik öykü yarışması başladı.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini en fazla 3 bin kelime olacak şekilde hazırlayacak. Yarışmada, birden fazla kişi tarafından ortaklaşa üretilen veya gönderilen eser değerlendirmeye alınmayacak.

Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak, madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek amacı ile Öykü Yarışması düzenlenmektedir. Detaylı bilgi ve şartname için; https://t.co/GIOMHfX6LP pic.twitter.com/Ci2pMmcDFY — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) January 7, 2020

Eserler, öykü metninin temaya uygunluğu, etkileyiciliği, üslubu, özgünlük, edebi nitelik ve Türkçeyi kullanma gücü kriterlerine göre değerlendirilecek. Eserler jüri tarafından 15 Mayıs'ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 2 Haziran'da duyurulacak.

Yarışma sonucunda birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler ve şartnameye "www.narkotik.pol.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA