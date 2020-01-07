HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi, 127 gündür devam ediyor.

Evlat nöbetindeki ailelere katılım da artıyor.

Son olarak Hakkari Şemdinli’den Mehmet Sıddık Çiftçi, 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılan 20 yaşında kardeşi Rahim Çiftçi için eyleme katıldı.

Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 66'ya yükseldi.

Mehmet Çiftçi de diğer aileler gibi kardeşinin dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

Kaynak: TRT Haber