Olay sabah saatlerinde, Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesinde meydana geldi. Bilal Özgün idaresindeki otomobil park halindeki minibüse çarptı. Otomobil, çarpmanın ardından kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil Mehmet Can’a ait iş yerine çarparak durabildi.

Çarpışma esnasında kaldırımda yürüyen bir şahıs otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaldırımdaki iki kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA