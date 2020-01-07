Mahkemelerin dosya yükü hafifleyecek, savcı şüpheliye ceza önerebilecek.

Düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Seri Muhakeme Usulü için adliyelerde bürolar kuruluyor. O adliyelerden biri de İstanbul Anadolu Adliyesi.

26 bürosu bulunan adliyeye "Seri Yargılama Bürosu" da eklendi. 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ayrıntıları Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı TRT Haber'e anlattı.

Akçadırcı, "Şüpheliye kanunun ön gördüğü cezanın yarı oranında daha doğrusu temel cezanın yarı oranında ceza vererek bu süreci tamamlamak, seri bir muhakeme usulünü uygulamak suretiyle soruşturma aşamasını Cumhuriyet Savcısının kontrolünde uygulamak için böyle bir sistemi kurguladık." dedi.

Uygulama için kamu davasının ertelenmemesi gerekiyor. Eğer savcı ertelenmesine karar vermiş ise usül uygulanabilecek.

13 farklı suç seri yargılamaya dahil edildi.

Akçadırcı, "Kamu güvenliğini tehlikeye sokma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mühür bozma, gürültüye sebebiyet verme, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma gibi suçlarımız var." ifadelerini kullandı.

Hakimler Savcılar Kurulu, adliye bünyesinde 3 mahkeme de görevlendirdi. Bu kapsamda dosyalara 4, 5 ve 6'ncı Asliye Ceza Mahkemeleri bakacak.

Uygulama ile ülke genelinde 180 bin dosyanın çözüme kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber