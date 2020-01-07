Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aksu ilçesinde bir veteriner kliniğine ait kaçak olduğu belirlenen depoda arama yaptı.

Depoda tarihi geçmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı İlaç Takip Sisteminde klinik stoklarında kayıtlı olmayan, etiket bilgileri değiştirilmiş, silinmiş, tahrip edilmiş, İlaç Takip Sistemi üzerinde görülmeyen, reçetesi kesilmiş ancak satışı gerçekleşmemiş 26 bin 640 kutu tıbbi ürün ve gıda takviyeleri tespit edildi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, şikayete konu olan veteriner muayenehanesinde yapılan denetimde tespit edilen sahte etiketlere de el konulduğunu, birer örneğinin Aksu Emniyet Müdürlüğünce tutanakla kayıt altına alındığını söyledi.

İşletme hakkında miadı geçmiş ürün bulundurup satmaktan dolayı idari yaptırım uygulanacağını da anlatıldı. Etiketlerde yapılan tahribatlar ve sahte etiketli ürünlerin satışının yapılmasından dolayı da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Kaynak: AA