Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.

Cezayir'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Başkanlık Sarayı'ndaki kabulde Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Çavuşoğlu'nu kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tebbun ise "Dostumuz Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu biliyorum. Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkiler çok sıcak ilişkilerdir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Cezayir temasları

Temasları kapsamında Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından da kabul edilmişti.

Diğer yandan Çavuşoğlu, bu ülkedeki temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki ortak kararlılığın altını çizdi.

Cezayir'deki Türk yatırımlarının 3,5 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ortak tarihimizden aldığımız güçle kültür, turizm ve arşiv alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla üç ayda iki defa görüştüklerine işaret ederek, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında verimli görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA